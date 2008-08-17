МЗС Грузії: країні загрожує екологічна катастрофа

Грузії загрожує екологічна катастрофа через потужні бомбардування.

Про це у зверненні до світової спільноти заявляє Міністерство закордонних справ країни, повідомляє «5 канал».

У відомстві стверджують: у лісах країни вирують пожежі. Москва продовжує бомбардувати їх запалювальними снарядами, що заборонені міжнародною конвенцією. Вчора російські вертольоти нищили зелені райони Сурамі, а два дні тому запалювальні бомби падали на дерева поблизу Боржомі. Тут вогонь спотворив 40 гектарів лісу.

Цю інформацію спростовують у Міністестві оборони Росії.