Міноборони РФ: Грузія готує масштабну провокацію у Горі

Грузинська сторона готує масштабну провокацію у Горі, заявляють у Міністерстві оборони Росії.

Як повідомляє «Газета.ру», за одержаними сьогодні даними розвідки, підкріпленими даними радіоперехоплення, поблизу Горі терміново формується озброєна група, що складається з грузинів, українських націоналістів УНСО і чеченських терористів, що перебувають у Грузії. Їх планується переодягти у російську військову форму і запустити у Горі, де ці бандити займуться мародерством і знущаннями над місцевими жителями, що буде зафіксовано відеокамерами і буде представлено миру як «звірства російської воєнщини», вважають у Мінборони РФ.

Штаб російської миротворчої групи, що знаходиться поблизу Горі, уже повідомив міську владу про провокацію, що готується, і чекає від неї адекватних дій.