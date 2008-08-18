Виведення російських військ з Грузії має розпочатися об 11:00 за Києвом

Виведення російських військ з Грузії має розпочатися о 12:00 за Тбілісі (11:00 за Києвом). Станом на 10:00 за Києвом, поблизу міста Горі спостерігається скупчення машин грузинської поліції, які чекають на початок виведення. А у місті Сенакі відбуваються маневри російських військ. Про це повідомляє "5 канал".