Норвегія відправить до Сирії військових для боротьби з ІДІЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно із затвердженим планом уряду, контингент з 60 норвезьких солдатів буде проводити навчання, консультації та оперативну підтримку груп, які ведуть боротьбу проти радикальних ісламістів.

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Раніше передбачалося, що норвежці будуть навчати сирійських опозиціонерів тільки за межами Сирії.

"Оскільки прогрес у боротьбі проти ІДІЛ виявився кращим, ніж очікувалося, дуже важливо, щоб сили коаліції могли також навчати, консультувати та надавати оперативну підтримку місцевим групам на сирійській території", - повідомила міністр оборони Норвегії Іні Еріксен Серейде.

Норвезькі війська розгорнуть у Сирії протягом літа, базуватися вони будуть у Йорданії.