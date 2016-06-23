Brexit: у Британії спостерігається висока явка, незважаючи на дощ (фото)

Про черги на дільниці повідомив голова редколегії The Guardian Том Кларк, який оприлюднив фото з ділянки в одному з районів Лондона, повідомляє "Європейська правда".

"Я ніколи не бачив таких черг біля виборчих дільниць в Хакні" - написав він.

"Я жодного разу не бачив таких черг на своїй виборчій дільниці, як сьогодні", - наводить The Guardian повідомлення одного з лондонських блогерів.

"Досить жвава явка на моїй виборчій дільниці (Саутгемптон) - черга була в 7 ранку. Явка здається трохи вище, ніж на парламентських виборах", - написав журналіст Соломон Х'югс.

The Guardian зазначає, що явка на референдумах тільки в двох випадках перевищувала явку на парламентських виборах - на референдумі 1998 року щодо Белфастскої угоди про врегулювання конфлікту в Північній Ірландії), і на референдумі про незалежність Шотландії в 2014 році.

Нагадаємо, в 7 ранку у Великобританії почалося голосування на референдумі, який повинен визначити подальшу долю членства країни в ЄС.

На референдумі виборцям задають питання "чи Повинна Великобританія залишатися членом ЄС або повинна залишити його?". Британці повинні вибрати між варіантами "Залишитися членом ЄС" і "Покинути ЄС". У голосуванні можуть взяти рекордні 46,5 млн виборців.

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Як повідомлялося, опитування, оприлюднені в середу напередодні референдуму, показали, що прихильники виходу Великобританії з ЄС лідирують з незначним відривом.

Так, опитування TNS показало, що 43% британців готові проголосувати за вихід Великобританії з ЄС. Тих, хто хоче, щоб країна залишилася в блоці, 41%.

Інше опитування, центру Opinium, дало лише 1 процентний пункт переваги прихильникам Brexit – за нього готові проголосувати 45%, проти - 44%.