ЗМІ: Майже 40% австрійців заявили про бажання провести референдум про членство в ЄС за аналогією з Brexit

Про це свідчать дані соціологічних опитувань, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на The Local.

Опитування, в якому взяли участь 700 австрійців, свідчить, що 38% з них виступають за проведення австрійського референдуму і 55% - проти цієї ідеї.

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"Дані опитування також свідчать, що 53% виступають за перебування у складі ЄС, і лише 28% виступають за вихід. Але є ще 15%, які не визначилися", - сказав представник компанії, яка проводила соцопитування.

У 2014 році також було проведене подібне опитування і тоді 67% виступали за перебування у складі ЄС.

Нагадаємо, о 7 ранку у Великобританії почалося голосування на референдумі, який повинен визначити подальшу долю членства країни в ЄС. На референдумі виборцям задають питання "Чи повинна Великобританія залишатися членом ЄС або повинна залишити його?". Британці повинні вибрати між варіантами "Залишитися членом ЄС" і "Покинути ЄС". У голосуванні можуть взяти рекордні 46,5 млн виборців.