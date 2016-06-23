Times: Росія повернула Ізраїлю не той танк

Відставний офіцер ізраїльської армії Данні Криаф повідомив виданню Times, що на танку - інший серійний номер, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Це все просто велика піар-кампанія", - сказав він.

"Коли я почув про намір повернути танк, я чекав цього з нетерпінням. Всі сім'ї зниклих солдатів обурені. Кому потрібен весь цей піар?" – цитує Times брата одного зі зниклих безвісти солдатів.

Читайте такожНетаньяху подякував Путіну за повернення захопленого сирійцями в 1982 році ізраїльського танка

У 1982 році в бою у ліванському селі Султан-Яакуб пропали безвісти три ізраїльських солдата. Їхні тіла так і не були знайдені.

Сирійська армія захопила їх танк "Магів-3", який у підсумку виявився в підмосковному військовому музеї.

У травні Путін погодився його повернути, церемонія повернення пройшла в середині червня за участю прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який назвав рішення віддати танк гуманітарним жестом вищого гатунку.

"Сім'ї зниклих Захарії Баумеля, Цві Фельдмана та Ієгуди Каца ось уже 34 роки не знають про долю своїх синів, не знають, де їхні могили. Цей танк - єдине свідчення того бою, і зараз він повернеться до Ізраїлю", - заявив Нетаньяху.

Цей жест повинен був стати знаком потепління відносин між двома країнами, пише Times.