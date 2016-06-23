У Флориді приспали алігатора, який потягнув у воду дитину, інших тварин переселяють (фото)

Як повідомляє ВВС з посиланням на природоохоронне управління штату, фахівці впевнені, що приспали саме того алігатора, який напав на дитину.

При ідентифікації рептилії влада керувалася допомогою експертів і співробітників управління, які мають значний досвід роботи з укусами алігаторів.

Також повідомляється, що до уваги бралися такі дані, як опис свідків, близькість до місця атаки і розміри тварини. Операція з пошуку алігатора припинена.

При цьому представник природоохоронного управління додатково підтвердив виданню People, що алігатора приспали. Всього за час розслідування інциденту в парку зловили шістьох алігаторів.

Водночас влада вирішила відселити небезпечних рептилій Флориди в "більш природне середовище проживання".

Як повідомляв УНІАН, 15 червня сім'я з трьома дітьми відпочивала в парку Disney в передмісті Орландо. Дворічний Лейн Грейвс зайшов у воду на метр, де на нього напав алігатор і потягнув під воду. Батько намагався його врятувати, але не зміг. Згодом тіло хлопчика виявили в озері.