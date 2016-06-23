У Німеччині масонській ложі повертають відібрані нацистами книги

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Багато з цих книг були видані в XVIII столітті.

У цієї ложі була одна з найбільших масонських бібліотек в Німеччині до тих пір, поки нацисти не заборонили цю організацію. Ложа знову відкрилася в 1991 році.

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Глава потсдамської ложі "Teutonia zur Weisheit" Маттіас Бон сказав, що ці книги розповідають історію масонів.

Власникам повернуть близько 400 книг, журналів та інших публікацій, вкрадених нацистами в 30-ті роки.

Херманн Парциегер, голова фонду, керуючого берлінськими музеями та державною бібліотекою, заявив, що його організація має намір і далі шукати книги і твори мистецтва, вкрадені нацистами, і повертати їх законним власникам.