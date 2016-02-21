Помер останній в'язень концтабору Треблінка - BBC

Він народився у 1924 році в Польщі. Нацисти відправили його в Треблінку в жовтні 1942 року разом з іншими польськими євреями з гетто міста Опатув? повідомляє BBC Україна.

Там в'язням сказали, що це транзитний пункт і їм потрібно роздягтися й прийняти душ перед тим, як продовжити шлях. Душові виявилися газовими камерами.

Однак оскільки Самуель Вілленберг був муляром, йому доручили роботу завдяки чому він уникнув смерті.

У 1943 році в'язні організували повстання. З табору втекли близько 200 людей. До кінця війни дожили тільки 63 в'язня, зокрема й Самуель Вілленберг.

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Комендант табору Франц Штангль був засуджений до довічного ув'язнення в жовтні 1970 року. Він помер у в'язниці в червні 1971 року.

У газових камерах Треблінки загинуло близько 870 тисяч осіб. Більше жертв було тільки в Освенцімі.