Глава Європарламенту передбачив Британії "складний шлях" після референдуму про вихід з ЄС
08:54, 24 червня 2016Світ
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Глава Європарламенту Мартін Шульц заявив, що сподівається на швидкий початок переговорів з питання виходу Великобританії з Євросоюзу.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«Сполучене королівство вирішило піти своїм шляхом. Я думаю, економічні новини показали сьогодні вранці, що це буде дуже важкий шлях», - заявив він.
Нагадаємо, Великобританія проголосувала за вихід з Євросоюзу.
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