Глава Європарламенту передбачив Британії "складний шлях" після референдуму про вихід з ЄС

Глава Європарламенту Мартін Шульц заявив, що сподівається на швидкий початок переговорів з питання виходу Великобританії з Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters. «Сполучене королівство вирішило піти своїм шляхом. Я думаю, економічні новини показали сьогодні вранці, що це буде дуже важкий шлях», - заявив він. Нагадаємо, Великобританія проголосувала за вихід з Євросоюзу.

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