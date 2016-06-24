Глава Європарламенту передбачив Британії "складний шлях" після референдуму про вихід з ЄС

08:54, 24 червня 2016
Світ
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Глава Європарламенту Мартін Шульц заявив, що сподівається на швидкий початок переговорів з питання виходу Великобританії з Євросоюзу.

Reuters

Про це повідомляє Reuters.

«Сполучене королівство вирішило піти своїм шляхом. Я думаю, економічні новини показали сьогодні вранці, що це буде дуже важкий шлях», - заявив він.

Нагадаємо, Великобританія проголосувала за вихід з Євросоюзу.

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