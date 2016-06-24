Глава Європейської ради про Brexit: "Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими"

За словами Туска, Євросоюз рішуче налаштований зберегти свою єдність і сподівається не допустити виходу зі своєї структури жодної з решти 27 країн, після того як рішення покинути блок прийняли жителі Великобританії, повідомляє Російська служба ВВС.

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Коментуючи в Брюсселі підсумки британського референдуму, Туск заявив, що абсолютно упевнений в майбутньому Європейського союзу. "Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.