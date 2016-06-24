Ідеолог Brexit запропонував зробити 23 червня днем незалежності Британії

Про це повідомляє сайт New Kerala.

"23 червня увійде в нашу історію як наш День незалежності", - зазначив Фарадж.

Політик також заявив про необхідність створити новий уряд, який буде прихильником Brexit.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Великобританії відбувся загальнодержавний референдум, головним питанням якого стало питання про те, чи повинна Великобританія і далі бути членом ЄС або залишити Союз.

Читайте такожНідерланди хочуть розглянути на саміті ЄС питання щодо асоціації з Україною після їхнього референдуму

Близько 52% учасників голосування проголосували за те, щоб покинути ЄС. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон вже звернувся до нації і повідомив, що найближчим часом Лондон збереже всі економічні зв'язки зі своїми партнерами, проте надалі країні належить вибрати новий уряд, який буде розробляти подальший курс розвитку держави.