Ідеолог Brexit запропонував зробити 23 червня днем незалежності Британії
Ідеолог виходу Великобританії з ЄС і лідера партії UKIP Найджел Фарадж, запропонував зробити 23 червня державним святом.
Про це повідомляє сайт New Kerala.
"23 червня увійде в нашу історію як наш День незалежності", - зазначив Фарадж.
Політик також заявив про необхідність створити новий уряд, який буде прихильником Brexit.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Великобританії відбувся загальнодержавний референдум, головним питанням якого стало питання про те, чи повинна Великобританія і далі бути членом ЄС або залишити Союз.
Читайте такожНідерланди хочуть розглянути на саміті ЄС питання щодо асоціації з Україною після їхнього референдуму
Близько 52% учасників голосування проголосували за те, щоб покинути ЄС. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон вже звернувся до нації і повідомив, що найближчим часом Лондон збереже всі економічні зв'язки зі своїми партнерами, проте надалі країні належить вибрати новий уряд, який буде розробляти подальший курс розвитку держави.