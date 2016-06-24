Британія може очолити ЄС в 2017 році, незважаючи на Brexit

За встановленим у ЄС порядку, поки що немає жодних юридичних підстав позбавляти Великобританію права головувати в Європейському Раді, найвищому політичному органі Євросоюзу.

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Як повідомляють джерела Бі-бі-сі в керівних структурах ЄС, позбутися цього права Британія може лише у випадку, якщо за це одноголосно проголосують всі інші 27 членів ЄС.

До тих пір, поки не буде узгоджена дата виходу Британії з ЄС, Сполучене Королівство залишається членом ЄС, з усіма закріпленими за цим правами і обов'язками.

Згідно з чинним принципом ротації, Британія буде головувати в Європейському раді з липня по грудень 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії, закликавши уряд цієї країни якомога швидше реалізувати відповідне рішення.