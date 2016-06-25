Лідери ЄС проведуть перший саміт без участі прем'єра Великої Британії
01:41, 25 червня 2016Світ
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Лідери ЄС у середу, 29 червня, проведуть перший саміт з питання виходу Британії з Євросоюзу без участі прем'єра Великої Британії Девіда Кемерона, який оголосив про свою відставку.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову Ради ЄС Дональда Туска.
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Кемерон відвідає у вівторок, 28 червня, тільки перший день дводенного саміту ЄС. Він представить доповідь за результатами референдуму про вихід з ЄС, після чого залишить саміт.
На наступний день лідери 27 країн ЄС обговорять підсумки референдуму без представників Британії.
Нагадаємо, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Британія була членом ЄС протягом 43 років.
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