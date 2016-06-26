Петиція противників Brexit вже зібрала понад 3 мільйони підписів
15:46, 26 червня 2016Світ
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Петиція з вимогою провести ще один референдум з питання членства Великої Британії в Європейському Союзі вже набрала 3,1 млн підписів.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті британського парламенту, на якому розміщена ця петиція.
Автор петиції закликає провести повторний референдум, оскільки на минулий референдум з'явилися менш як 75% виборців і «за» проголосувало менш як 60%.
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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.
Велика Британія була членом ЄС впродовж 43 років.
Парламент зобов'язаний розглядати будь-яку петицію, яка набрала понад 100 тис. підписів.
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