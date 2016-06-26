Петиція противників Brexit вже зібрала понад 3 мільйони підписів

Про це повідомляється на сайті британського парламенту, на якому розміщена ця петиція.

Автор петиції закликає провести повторний референдум, оскільки на минулий референдум з'явилися менш як 75% виборців і «за» проголосувало менш як 60%.

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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Велика Британія була членом ЄС впродовж 43 років.

Парламент зобов'язаний розглядати будь-яку петицію, яка набрала понад 100 тис. підписів.