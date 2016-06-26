У Сирії 58 цивільних загинули через авіаудари військ Асада і Путіна – спостерігачі

Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявляє, що російські та сирійські військові літаки 25 червня обстріляли район Аль-Курія, який розташований на південний схід від міста Дейр-ез-Зор.

Правозахисники повідомляють, що 58 цивільних осіб були вбиті внаслідок повітряних ударів, проте не уточнюють, чи інші 24 загиблих є бойовиками чи цивільними, передає Радіо Свобода.

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Моніторингова група спочатку повідомила про 47 загиблих, зокрема 31 цивільного.

Угруповання «Ісламська держава» контролює значну частину території провінції Дейр-аз-Зор на сході країни і з березня 2015 року блокує ту частину міста Дейр-аз-Зор, яку утримують урядові війська.

Російські військові літаки проводять повітряну кампанію в підтримку президента Сирії Башара Асада з вересня 2015 року.

Понад 280 тисяч людей загинули, відколи почався конфлікт у Сирії в березні 2011 року.