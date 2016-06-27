Ізраїль і Туреччина оприлюднили подробиці угоди про нормалізацію відносин

Про це заявили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і турецький прем'єр Біналі Йилдирим 27 червня, передає DW.

Посли повернуться до Анкари і Тель-Авіву настільки скоро, наскільки це можливо, повідомив Йилдирим. Очікується, що представники Туреччини та Ізраїлю підпишуть документ 28 червня.

Документ, зокрема, передбачає, що Ізраїль виплатить 20 млн доларів в якості компенсації родичам жертв і постраждалих в результаті штурму ізраїльським спецназом судна MaviMarmara. Крім того, Біналі Йилдирим анонсував відправлення першого корабля з 10 тисячами тонн гуманітарної допомоги на борту в ізраїльський порт Ашдод.

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Угода може сприяти поліпшенню ситуації на Близькому Сході, зазначив Біньямін Нетаньяху. За його словами, Туреччина взяла на себе зобов'язання відмовитися від скарг на дії ізраїльських солдатів. Морська блокада сектора Газа залишиться в силі, але постачання гуманітарних вантажів через порти Ізраїлю будуть дозволені, додав Нетаньяху.

За словами Нетаньяху, завдяки домовленостям з Анкарою стануть можливі поставки ізраїльського газу в Європу. У свою чергу турецький прем'єр заявив, що говорити про газові контракти з Ізраїлем поки рано.

Охолодження відносин між Ізраїлем і Туреччиною відбулося в 2010 році, коли "флотилія свободи" спробувала прорвати морську блокаду сектора Газа і була зупинена ізраїльським спецназом. У результаті було вбито дев'ять турецьких активістів, ще 40 осіб постраждали.