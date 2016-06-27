ЗМІ: Ізраїль і Туреччина домовилися про відновлення відносин

01:52, 27 червня 2016
Світ
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Ізраїль і Туреччина досягли угоди про нормалізацію відносин після затяжної дипломатичної кризи.

REUTERS

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на представників обох країн, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Різке охолодження відносин між двома колишніми стратегічними партнерами відбулося в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи", коли ізраїльські сили перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа. При цьому загинули 10 турецьких пропалестинських активістів.

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Ізраїль заявив тоді, що рейд був здійснений з метою перевірки судна на предмет зброї.

В результаті з Анкари був відкликаний ізраїльський посол, а Тель-Авів залишив представник Туреччини.

Однак тепер влада обох країн заявили, що в понеділок будуть оголошені подробиці угоди про примирення.

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