ЗМІ: Ізраїль і Туреччина домовилися про відновлення відносин
Ізраїль і Туреччина досягли угоди про нормалізацію відносин після затяжної дипломатичної кризи.
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на представників обох країн, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Різке охолодження відносин між двома колишніми стратегічними партнерами відбулося в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи", коли ізраїльські сили перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа. При цьому загинули 10 турецьких пропалестинських активістів.
Читайте такожІзраїль заборонив в'їзд у країну на Рамадан 83 тисячам палестинців
Ізраїль заявив тоді, що рейд був здійснений з метою перевірки судна на предмет зброї.
В результаті з Анкари був відкликаний ізраїльський посол, а Тель-Авів залишив представник Туреччини.
Однак тепер влада обох країн заявили, що в понеділок будуть оголошені подробиці угоди про примирення.