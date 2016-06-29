Вибух зруйнував кілька будинків в передмісті Торонто
03:47, 29 червня 2016Світ
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У канадському місті Міссіссога в передмісті Торонто в результаті вибуху зруйновані кілька житлових будинків.
Вибух знищив кілька будинків в передмісті Торонто / ctvnews.ca
Про це в середу, 29 червня, повідомляє СТV.
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Вибух стався приблизно о 16.22 за місцевим часом. На місці події працюють пожежники. Причина вибуху поки не встановлена.
Зазначається, що 6 будинків отримали серйозні пошкодження, 1 - повністю зруйнований.
Як відзначає Reuters, в результаті події 1 людина загинула, 9 отримали поранення.
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