Вибух зруйнував кілька будинків в передмісті Торонто

Про це в середу, 29 червня, повідомляє СТV.

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Вибух стався приблизно о 16.22 за місцевим часом. На місці події працюють пожежники. Причина вибуху поки не встановлена.

Зазначається, що 6 будинків отримали серйозні пошкодження, 1 - повністю зруйнований.

Як відзначає Reuters, в результаті події 1 людина загинула, 9 отримали поранення.