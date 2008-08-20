Тбілісі: Саакашвілі не давав приводу для початку військових дій

Грузія не давала приводу для початку військових дій у Південній Осетії.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив державний міністр Грузії з питань реінтеграції Темур ЯКОБАШВІЛІ.

«Коли хочеш війну - привід знайдеш завжди! СААКАШВІЛІ жодним чином не давав приводу для початку військових дій. Я особисто був у Цхінвалі 7 серпня, а 8 серпня вночі, через 5 годин, розпочалася війна. Коли я там був, я хотів зв`язатися з російським дипломатом, але мені сказали, що в його машини спустило колесо. Коли поставили запасне – з`ясувалося, воно теж спустило», - сказав Т.ЯКОБАШВІЛІ.

За словами міністра, росіяни просто відмовилися вести переговори, хоча він особисто прагнув розпочати діалог.

Також Т.ЯКОБАШВІЛІ зазначив, що перед цим осетини відмовилися вести переговори з Грузією за участю представників Євросоюзу та ОБСЄ, відмовилися розмовляти безпосередньо. «Зустріч була запланована через росіян. Підкреслюю, хочеш війну – завжди знайдеш!», - сказав він.

Крім того, Т.ЯКОБАШВІЛІ підкреслив, що Грузія вже півроку попереджала світову спільноту про підготовку Росії до війни.

За його словами, рішення атакувати Цхінвалі було прийняте тільки тоді, коли колона російської військової техніки почала входити до Південної Осетії.

«Чекати було не можна. Бомбили грузинські села Тамарашені і Курта! Зупинити це можна було тільки в Цхінвалі! Подивіться на карту. Ці два села просто знищувалися», - сказав міністр.

«Ми захищали себе, адже знищувалося наше населення. Захищати своїх громадян - це обов`язок кожної влади. Ми за рамки захисту своїх громадян не вийшли! І розповіді про те, що ми з установок «Град» нанесли удар по Цхінвалі – брехня. Цхінвалі бомбили росіяни після того, як ми взяли його на 4,5 години. Ми бомбили навколишні висоти, використовуючи, зокрема, авіацію і «Гради». Підкреслюю, не населені пункти», - сказав Т.ЯКОБАШВІЛІ.

Також він висловив переконання, що рішення окупувати Грузію приймав особисто прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Рішення про введення військ за зони конфлікту на територію Грузії приймав тільки ПУТІН. Він керує Росією!», - сказав Т.ЯКОБАШВІЛІ. При цьому він зазначив, що це рішення було історичною помилкою Росії.