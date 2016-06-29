Колишній головний редактор російського РБК Баданін очолить "Дождь"

Про це повідомляється на сайті телеканалу. Роман Баданін займе цей пост 25 липня. Посада була вільна після звільнення Михайла Зигаря у січні 2016 року.

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"Планів багато, завдань ще більше. Будемо робити новий цікавий контент, в тому числі разом з Slon Magazin", - сказала генеральний директор "Дождя" Наталія Синдєєва.

"Я радий шансу попрацювати у новій для себе телевізійній сфері. Розраховую, що разом з колективом і, спираючись на багатий досвід телеканалу, ми зможемо посилити контентний зміст мовлення, додати нові журналістські жанри і формати", - розповів Роман Баданін.

Як повідомляв УНІАН, у травні медіахолдинг РБК оголосив про відставку редакційних керівників - шеф-редактора холдингу Єлизавети Осетинської, головного редактора інформагентства Романа Баданіна і головного редактора газети Максима Солюса. За офіційною версією, звільнення відбулося через відсутність "єдиної думки з частини важливих питань". Співробітники, які самі покинули холдинг, зв'язали ситуацію з редакційною політикою РБК.