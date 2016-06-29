Колишній головний редактор російського РБК Баданін очолить "Дождь"
Колишній керівник об'єднаної редакції РБК Роман Баданін стане головним редактором телеканалу "Дождь".
Про це повідомляється на сайті телеканалу. Роман Баданін займе цей пост 25 липня. Посада була вільна після звільнення Михайла Зигаря у січні 2016 року.
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"Планів багато, завдань ще більше. Будемо робити новий цікавий контент, в тому числі разом з Slon Magazin", - сказала генеральний директор "Дождя" Наталія Синдєєва.
"Я радий шансу попрацювати у новій для себе телевізійній сфері. Розраховую, що разом з колективом і, спираючись на багатий досвід телеканалу, ми зможемо посилити контентний зміст мовлення, додати нові журналістські жанри і формати", - розповів Роман Баданін.
Як повідомляв УНІАН, у травні медіахолдинг РБК оголосив про відставку редакційних керівників - шеф-редактора холдингу Єлизавети Осетинської, головного редактора інформагентства Романа Баданіна і головного редактора газети Максима Солюса. За офіційною версією, звільнення відбулося через відсутність "єдиної думки з частини важливих питань". Співробітники, які самі покинули холдинг, зв'язали ситуацію з редакційною політикою РБК.