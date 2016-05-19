Заступник голови мінкомзв'язку Росії: керівництво РБК звільнили за ідіотизм

"Коли менеджмент, по суті справи, ніяких змін в економіці підприємства не проводить і звільняється за ідіотизм, знайти політику - це легка справа. Тому що це є прекрасним порятунком від звинувачень у некомпетентності та непрофесійності у своїй роботі", - заявив Волін, передає Бі-бі-сі.

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Колишня шеф-редактор холдингу Єлизавета Осетинська впевнена, що причиною звільнення головного редактора газети РБК Максима Солюса, головного редактора інтернет-редакції Романа Баданіна і її самої було невдоволення Кремля інформаційною політикою холдингу.

"Ніякого економічного підґрунтя у всьому тому, що сталося немає, а є саме те, про що пишуть зараз про нас у різних ЗМІ", - написала вона у "Фейсбуці" кілька днів тому. Пізніше в інтерв'ю Financial Times Осетинська зв'язала звільнення редакторів з публікацією "панамських документів".

Після публікації "панамського досьє" вона попросила журналістів "копати" справу про офшори друга президента Росії Володимира Путіна Сергія Ролдугіна, що допомогло порталу наростити трафік.

Як повідомляв УНІАН, шеф-редактор російського медіахолдингу РБК Єлизавета Осетинська, головний редактор інформагентства РБК Роман Баданін і головний редактор газети РБК Максим Солюс були звільнені з займаних посад 13 травня.