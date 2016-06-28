Держдеп підтвердив зростання випадків стеження за дипломатами США з боку спецслужб РФ

Про це заявила прес-секретар Державного департаменту Елізабет Трюдо, відповідаючи на запитання журналіста з приводу підвищеної уваги до американських дипломатів з боку російської розвідки, передає РБК.

Вона пообіцяла, що США будуть реагувати на такі випадки у відповідності до норм міжнародного права.

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Трюдо відмовилася обговорювати інформацію про те, що представники російських спецслужб нібито приходили до дипломатів пізно вночі і проводили у них опис меблів. Однак вона зазначила, що ситуація із співробітниками посольства обговорювалася держсекретарем Джоном Керрі з президентом Росії Володимиром Путіним.

При цьому Трюдо вказала, що утиск дипломатів може відбуватися в різних країнах світу, проте вона не змогла навести дані, де ще були такі випадки. Також вона відкинула претензії російської сторони про те, що дипломати з Москви на території США також піддаються тиску.

Напередодні американська газета The Washington Post повідомила про те, що дипломати із США зазнавали утисків не тільки в Москві, але і в декількох інших європейських столицях. Автор матеріалу Джош Рогін стверджував, що ще в роки першого президентства Барака Обами співробітник російських спецслужб нібито проник у будинок військового аташе США і вбив собаку.

За словами автора газетної колонки, зараз всі дипломати із США, які прямують до Європи, проходять інструктаж з протидії натиску російських спецслужб.