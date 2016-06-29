Рятувальники знайшли всіх дітей, які зникли раніше в печерах Південного Уельсу
19:44, 29 червня 2016Світ
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Рятувальники знайшли всіх зниклих школярів у печерах в Південному Уельсі, дітей доставили в лікарню.
REUTERS
В операції з порятунку загублених дітей застосували вертоліт, повідомляє РБК з посиланням на ВВС. Ніхто зі школярів не постраждав, однак їх на всякий випадок доставили в лікарню.
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«У лікарню доставлено 26 пацієнтів для проведення обстеження. У них немає серйозних травм», — заявили в службі швидкої допомоги Уельсу.
Нагадаємо, інцидент стався в печерах національного парку Брекон-Біконс. У пошуках дітей брали участь рятувальники, поліція та службовці берегової охорони.
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