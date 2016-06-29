У печерах Південного Уельсу зникли 20 школярів
16:47, 29 червня 2016Світ
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У печерах національного парку Брекон-Біконс в Південному Уельсі зникли 20 школярів.
REUTERS
Рятувальники вже почали пошукову операцію, повідомляє РБК з посиланням на ВВС.
Відзначається, що в ній беруть участь три групи, а також поліція. До пошуків дітей долучилися і представники берегової охорони.
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ВВС не уточнює, яким чином діти опинилися в печері. Про їхнє зникнення стало відомо приблизно в 15:00 по Києву.
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