Південна Осетія й Абхазія просять Москву визнати їх незалежність

Народні збори жителів Південної Осетії звернувся до президента й парламенту РФ з проханням визнати незалежність республіки. Про це у четвер повідомляє Лента.ру.

У прийнятому на зборах зверненні зазначено: "Закликаємо Росію першою з держав світової спільноти визнати державну незалежність республіки Південна Осетія". Автори документа нагадують, що більшість жителів невизнаної республіки є громадянами РФ, і що "народ Південної Осетії завжди залишався вірним виборові своїх предків, які уклали союз з Росією на вічні часи". На думку учасників зборів, будь-яка спроба включити республіку до складу Грузії закінчиться геноцидом південноосетинського народу.

Раніше з проханням про визнання незалежності до російської влади звернулися народні збори жителів іншої невизнаної республіки, Абхазії. Голова МЗС РФ Сергій Лавров вже заявив, що РФ ухвалить рішення про визнання обох республік залежно від поведінки президента Грузії Михайла Саакашвілі.