У НАТО підтвердили, що Росія призупинила співпрацю

Росія оголосила сьогодні НАТО про припинення співпраці у військовій сфері з країнами-членами Альянсу до подальших повідомлень, підтвердили в НАТО.

«Росія поінформувала нас військовими каналами, що міністр оборони Російської Федерації ухвалив рішення припинити заходи міжнародної військової співпраці між Росією і країнами НАТО», - повідомила прес-секретар НАТО Кармен РОМЕРО, передає Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

Вона зазначила, що НАТО взяло до уваги повідомлення, і додала, що у неї наразі немає інформації про те, чи позначиться це на угоді про транзит вантажів НАТО до Афганістану російською територією.

Як повідомлялося, раніше про отримання подібних повідомлень від Росії заявили Норвегія, Естонія і Латвія.