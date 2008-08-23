Есмінець США прямує в бік Грузії

Есмінець ВМС США "Макфол" (McFaul), що прямує до Грузії з вантажем гуманітарної допомоги, у п`ятницю пройшов через Босфорську протоку і вийшов у Чорне море, повідомляє AFP. Очікується, що до порту Поті "Макфол" підійде в найближчі дні.

Ще два американські кораблі - сторожовий катер "Даллас" і командний корабель 6-го флоту США "Маунт Вітні" - у п`ятницю перебували в одному з італійських портів, де на них амла бути завантажена гуманітарна допомога. Ці кораблі також планують вирушити в бік Грузії до кінця серпня.

Під час проходження есмінця "Макфол" через Босфорську протоку, повідомляє AFP, уздовж його шляху мешканці Стамбулу вивісили транспаранти "Yankee go home!" і "Ми не віддамо цю країну американцям!". Акція протесту, за даними агентства, була влаштована Комуністичною партією Туреччини.

Лента.ру