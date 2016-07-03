У Лондоні пройшов британський "євромайдан": з'явилося відео з висоти пташиного польоту (фото)

У маршу не було очевидного лідера, учасники ходи самоорганізувалися через соціальні мережі, передає ТСН.

Акція минає спокійно, поліції втручатися поки що не довелося.

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Протестувальники пройшли до будівлі парламенту, де влаштували мітинг-концерт.

На референдумі минулого тижня 52% виборців проголосували за те, щоби Велика Британія вийшла з Європейського Союзу. Однак учасники маршу вважають, що ті, хто голосував проти ЄС, мало знали про наслідки свого рішення.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

Цього тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала незворотнім рішення Великобританії залишити ЄС, але зазначила, що керівництво країн-членів співдружності дасть країні деякий час, щоб почати процес виходу з блоку.