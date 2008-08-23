У Грузії продовжили військовий стан
16:44, 23 серпня 2008Світ
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Позачергове засідання парламенту
Парламент Грузії на позачерговому засіданні в суботу продовжив військовий стан у країні до 8 вересня.
Як повідомляє "Новости-Грузия", депутати одноголосно погодилися з тим, що військовий стан повинен діяти доти, доки з території Грузії не будуть повністю виведені російські війська.
Раніше парламент Грузії дав оцінку діям Росії як збройній агресії й окупації країни.
Військовий стан діє в Грузії з 9 серпня. Спочатку його було введено на 15 днів.
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