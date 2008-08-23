У Грузії продовжили військовий стан

Парламент Грузії на позачерговому засіданні в суботу продовжив військовий стан у країні до 8 вересня.

Як повідомляє "Новости-Грузия", депутати одноголосно погодилися з тим, що військовий стан повинен діяти доти, доки з території Грузії не будуть повністю виведені російські війська.

Раніше парламент Грузії дав оцінку діям Росії як збройній агресії й окупації країни.

Військовий стан діє в Грузії з 9 серпня. Спочатку його було введено на 15 днів.

Українська правда