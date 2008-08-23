Біля табору російського МНС в Цхінвалі лунають вибухи

Неподалік від табору МНС у Цхінвалі сталася серія вибухів і лунали постріли. За словами кореспондента "Вести 24" з місця подій, вибухи тривають досі, до республіканської лікарні, де розташований табір МНС долітають осколки, пише Лента.ру. Що саме вибухає і чи є постраждалі, не уточнюється.

Судячи з інформації, що надходить, самому табору завдано незначних ушкоджень. Кореспондент згадав лише, що в таборі і будівлі лікарні вибиті стекла.

За попередньою версією, причиною події могла стати детонація боєприпасів в тайнику, або в місці скупчення вилучених у грузинської армії танків. Підтвердження цієї інформації з офіційних джерел і коментарів від військових, дислокованих в зоні конфлікту, поки не надходило.