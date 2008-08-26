Німеччина каже Росії: або Грузія, або газ

Німеччина закликала Росію прискорити відведення військ з території Грузії, зазначивши, що, інакше, без сприяння Європейського Союзу Росії важко буде модернізувати газову інфраструктуру. Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Томас СТЕГ, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство France Presse.

Т.СТЕГ відзначив, що Москві необхідно якнайскоріше приступити до реалізації плану мирного врегулювання з шести пунктів, виробленого за участю Франції. За словами Т.СТЕГА, Росія є важливим, але не єдиним постачальником газу Німеччини.

Представники країн ЄС неодноразово критикували Росію за те, що угода про відведення військ виконана не до кінця. З такою заявою, зокрема, виступила 24 серпня федеральний канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ.

Росія раніше заявила, що завершила відведення військ 22 серпня. Проте частина російських військовослужбовців залишилася на грузинській території як миротворці.