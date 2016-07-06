Внаслідок вибухів біля аеропорту в Ємені загинули 10 осіб

За словами представників спецслужб, метою терористів була військова база, що знаходиться неподалік від аеропорту. Смертник привів у дію вибуховий пристрій, закладений в автомобілі, який знаходився біля входу на військовий об'єкт. На території бази було підірвано ще один транспортний засіб, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

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Після вибухів між декількома десятками нападників і військовими почалася перестрілка. До бази були стягнуті урядові війська.

Поки жодне з терористичних угрупувань, що діють в країні, не взяло на себе відповідальність за подію.

Як повідомляв УНІАН 29 червня жертвами атак смертників в єменському місті Мукалла стали 42 людини. Всього сталося чотири вибухи. Терористи атакували армійські блок-пости, три з яких перебували в центрі міста.