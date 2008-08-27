Буш: дії Москви суперечать договору про перемир'я

Президент США Джордж БУШ засудив визнання Росією Південної Осетії та Абхазії й назвав це "безвідповідальним рішенням", повідомляє Reuters з посиланням на офіційну заяву Дж.БУША.

На думку Дж.БУША, дії Москви суперечать договору про перемир`я, укладеному за посередництва Президента Франції Ніколя САРКОЗІ та підписаному всіма учасниками конфлікту.

"Ми чекаємо, що Росія виконуватиме власні міжнародні зобов`язання, перегляне своє безвідповідальне рішення і слідуватиме принципам угоди з шести пунктів про перемир`я", - сказано в заяві Президента США. Також Дж.БУШ наголосив, що відповідно до чинних резолюцій Ради безпеки ООН Абхазія та Південна Осетія є невід`ємними частинами Грузії й повинні залишитися такими.

За словами Президента США, "територіальна цілісність і кордони Грузії повинні зберігатися точно так само, як територіальна цілісність і кордони Росії та будь-якої іншої країни".

Як повідомлялося, 25 серпня Держдума та Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії та Абхазії як незалежних держав.

26 серпня Д.МЕДВЕДЄВ підписав указ про визнання незалежних держав Абхазія та Південна Осетія, а також віддав розпорядження МЗС РФ встановити з ними дипломатичні відносини.