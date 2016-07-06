ЗМІ: Путін міг скасувати заплановані на тиждень поїздки через Туреччину і Абхазію

Про це «Газете.Ru» повідомило джерело, близьке до Кремля.

«Міжнародний порядок зараз вийшов на перший план. Йде вибудовування відносин з Туреччиною і обговорення ситуації з Абхазією, де загострилася обстановка. У зв'язку з цим проводяться додаткові наради та заходи, в тому числі за участю Радбезу. Можуть бути і кадрові висновки. Президент хоче зосередитися і не відволікатися, регіональні поїздки перенесуть на серпень-вересень ближче до виборів», - сказало джерело.

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Раніше стало відомо, що Путін скасував всі свої поїздки, які повинні були відбутися цього тижня.

Нагадаємо, в березні минулого року низка блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Наприклад, в соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже тривалий час не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит в Казахстан.