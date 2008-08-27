Терористи відпустили пасажирів суданського Boeing 737

Терористи звільнили всіх пасажирів суданського пасажирського літака, передає AFP із посиланням на владу Лівії.

Спочатку викрадачі літака, що з вечора вівторка стоїть на віддаленому аеродромі на півдні Лівії, погодилися звільнити жінок і дітей, повідомляє ІТАР-ТАСС, посилаючись на телеканал Aljazeera.

Всю ніч представники Джамахирії вели переговори з групою озброєних людей, які захопили лайнер, що слідував із Ньяли (Дарфур) до Хартума. Весь цей час заручники - а на борту перебували 97 пасажирів і сім членів екіпажу – були змушені сидіти в задушливому закритому салоні з відключеною системою кондиціонування.

Викрадачі категорично відмовлялися йти на діалог, не допускаючи компромісів, хоча багатьом пасажирам терміново потребувалася медична допомога. Вони вимагали заправити літак пальним і взяти курс на Париж.

Літак стоїть на аеродромі часів Другої світової війни в оазисі Куфра в центрі пустелі Сахара на самому півдні Лівії, недалеко від кордону з Суданом. Літак одержав добро місцевих диспетчерів на посадку й дозаправку після того, як Каїр відмовив захопленому лайнеру в повітряному коридорі до Асуана.

За повідомленнями, що надходять із Джамахирії, в озброєному захопленні брали участь більше 10 осіб, які відмовилися назвати свої імена. Відомо лише, що "повітряні пірати" належать до Визвольній армії Судану (ОАС), зокрема, крилу Абдель Вахіда НУРА, зазначає NEWSru.

Сам А.НУР проживає в Парижі, й багато хто пов`язує цей факт із наміром викрадачів летіти до Франції. Тим часом, лідер крила ОАС вже відкинув у ефірі Aljazeera свою причетність до цієї події, заявивши, що захоплення в заручники мирних громадян і викрадення пасажирського літака суперечить його принципам.