Великобританія побоюється, що Brexit послабить позицію ЄС щодо Росії

Про це він сказав, виступаючи в парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр заявив, що Великобританія завжди тримала жорстку лінію щодо Росії після анексії Криму і висловив надію, що санкції збережуться незважаючи на можливий Brexit.

"Ні для кого не секрет, що росіяни старанно працюють над тим, щоб переконати окремі країни ЄС протистояти відновленням санкцій", - сказав Хеммонд.

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"У майбутньому я боюся таких ситуацій, в яких ЄС без Великобританії в якості впливового члена стане менш рішучим підтримки жорстких дій проти Росії", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 1 липня Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії.