Медведєв і Саркозі годину проговорили по телефону

08:38, 28 серпня 2008
Світ
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Можливі додаткові угоди?

Президенти Росії і Франції обговорили ситуацію навколо Абхазії і Південної Осетії після визнання Москвою їх незалежності. Телефонна розмова Дмитра Медведєва і Ніколя Саркозі тривала близько години, - повідомляє прес-служба Кремля.

Йшлося про можливість укладення додаткових угод із забезпечення безпеки в регіоні. Медведєв підкреслив необхідність виконання Грузією пункту мирного плану, відповідно до якого грузинські війська повинні повернутися на місця постійної дислокації.

Радіо Свобода

 

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