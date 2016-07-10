У ЗМі з'явився відеозапис того, як збили російський гелікоптер в Сирії
02:53, 10 липня 2016Світ
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Вертоліт отримав попадання у хвостову балку.
REUTERS
На відеохостингу Youtube було оприлюднено відео ураження гелікоптера РФ в Сирії.
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Як повідомляє Lenta.ru, вертоліт Мі-35М, який легко впізнати за стійками шасі, які не підіймаються, отримав попадання в хвостову балку, з подальшим переходом у неконтрольоване обертання і падіння.
Як раніше повідомило Міноборони РФ, вертоліт був підбитий вогнем з землі, коли розвертався на зворотний курс після бойового завдання і витратив боєкомплект. Він упав у районі, підконтрольному сирійській урядовій армії. Екіпаж із двох льотчиків загинув.
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