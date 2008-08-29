Заява Путіна розсмішила США

Офіційний представник Державного департаменту США Роберт ВУД відкинув звинувачення прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА в умисному створенні військового конфлікту в Грузії заради переваги одного з претендентів на пост Президента Сполучених Штатів Америки.

Про це Р.ВУД заявив 28 серпня на брифінгу у Вашингтоні (стенограму брифінгу розміщено на офіційному сайті Державного департаменту США – УНІАН).

«Будь-які твердження, що США спровокували цей конфлікт, смішні. Потрібно зосередитися на тому, що зробила Росія. Росія все ще займає частину території Грузії. І робить це, порушуючи свої зобов`язання в рамках перемир`я. Ми хочемо бачити, що Росія виконує свої зобов`язання. Твердження, що Сполучені Штати робили щось для підбурювання цього конфлікту, як я сказав, тільки смішні», - сказав Р.ВУД.

Офіційний представник Держдепартаменту США також зазначив, що не має в своєму розпорядженні відомостей про присутність американських громадян у зоні військового конфлікту в Грузії. «Я не маю в своєму розпорядженні відомостей, перебували там американські громадяни чи ні», - сказав він. Разом з тим, за його словами, зараз американські військовослужбовці активно залучаються до надання гуманітарної допомоги громадянам Грузії.

На думку Р.ВУДА, Росія зараз проводить величезну роботу із самоїзоляції. «Як неодноразово говорилося, Росія знає, що їй треба робити. Перш за все, необхідно припинити звинувачення інших у тій агресії, яку здійснила проти сусідньої країни. Міжнародне співтовариство звернулося до Росії з вимогою про встановлення перемир`я. Росія підписала перемир`я, і ми хочемо побачити, як вона це робить, як виводить свої сили з Грузії і щоб це було зроблено негайно», - наголосив офіційний представник Держдепартаменту США.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН в інтерв`ю американській телекомпанії CNN 28 серпня звинуватив адміністрацію США в умисному створенні військового конфлікту в Грузії ради переваги одного з претендентів на пост Президента США.

«У нас є серйозні підстави вважати, що прямо в зоні бойових дій перебували громадяни Сполучених Штатів. І якщо це так, якщо це підтвердиться, це дуже погано. Це дуже небезпечно, і це помилкова політика. Але якщо це так, то дані події можуть мати і внутрішньополітичний американський вимір. Якщо мої припущення підтвердяться, то тоді виникають підозри, що хтось в Сполучених Штатах спеціально створив цей конфлікт з метою загострити ситуацію і створити перевагу в конкурентній боротьбі для одного з кандидатів в боротьбі за пост Президента Сполучених Штатів. І якщо це так, то це не що інше, як використання так званого адміністративного ресурсу у внутрішньополітичній боротьбі, причому в найпоганішому - в кривавому його вимірі», - сказав В.ПУТІН.