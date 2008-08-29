Росія і Південна Осетія підпишуть договір про розміщення військових баз

Росія і Південна Осетія підпишуть договір про розміщення в республіці російських військових баз. Угода буде оформлена 2 вересня у Цхінвалі, повідомив у п`ятницю журналістам виконуючий обов`язки заступника голови парламенту республіки Тарзан Кокойти (однофамілець президента Едуарда Кокойти).

"Едуард Кокойти (президент Південної Осетії) сказав, щоб ми підготували відповідні документи і приміщення (для процедури підписання документів)", - цитує в.о. віце-спікера парламенту республіки Newsru.

Президент самопроголошеної республіки Едуард Кокойти наразі відмовляється уточнити плановану кількість баз і чисельність їх особового складу, і наполягає, що ці питання відносяться до компетенції вищого керівництва Росії і Південної Осетії, а "парламент тільки ратифікує такі документи". В той же час, за даними військово-дипломатичних джерел у Москві на території Південної Осетії і Абхазії Росія може створити три військові бази.