Вихід Британії з Євросоюзу може затягнутися на 6 років – глава МЗС країни

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Філіп Хеммонд, пише Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Окрім того він наголосив, що підписання двосторонніх торговельних угод з країнами ЄС в проміжний період може бути досить складним процесом.

"Це те, що нас турбує", - наголосив Хеммонд, виступаючи в Палаті громад у вівторок.

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"Якщо договір між Великою Британією і ЄС вважатиметься питанням змішаної компетенції, він повинен бути ратифікований національними парламентами 27 країн Євросоюзу. Я думаю, що я правий, кажучи, що мінімальний час, за який це може бути зроблено, це трохи менше чотирьох років, і це з урахуванням часу на те, щоб вести переговори", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 червняу Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.