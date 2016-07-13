Новий уряд Великої Британії: головою МЗС став Борис Джонсон

Про це повідомляє BBC.

Зокрема, новим головою Міністерства закордонних справ Королівства призначений екс-мер Лондона Борис Джонсон.

Борис Джонсон був одним із найбільш активних прихильників виходу Великої Британії з Євросоюзу. Після успіху на референдумі він вважався фаворитом у боротьбі за посаду прем'єр-міністра, але відмовився висувати свою кандидатуру.

Джонсон відмовився від номінації, заявивши, що не думає, що зможе забезпечити необхідну єдність всередині партії. Його рішення викликало хвилю критики від професійних спостерігачів і в соцмережах.

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Джонсон змінив на посту голови МЗС Філіпа Хеммонда, який очолював відомство в уряді Девіда Кемерона з липня 2014 року.

Тепер Філіп Хеммонд призначений керівником Міністерства фінансів.

У минулому він також обіймав посади міністра оборони і транспорту. На своїй новій посаді він змінив Джорджа Озборна, який покинув уряд за власним бажанням.

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Ембер Радд призначена міністром внутрішніх справ, змінивши саму Терезу Мей. Раніше вона протягом року займала посаду міністра з енергетики і зміни клімату.

Майкл Феллон, що працює на посту міністра оборони з 2014 року, збереже свою посаду.

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Також, Тереза Мей призначила Девіда Дейвіса міністром з питань виходу Великої Британії з Євросоюзу. Ветеран табору євроскептиків, 68-річний Девіс був тіньовим міністром внутрішніх справ в той період, коли екс-прем'єр Девід Кемерон очолював тіньовий кабінет.

Нове міністерство з питань міжнародної торгівлі очолить Ліам Фокс. У 2010 році він керував міністерством оборони, проте змушений був піти у відставку 2011 через скандал, пов'язаного з допуском свого друга, лобіста Адама Веррітті до справ міністерства.

Фокс, який також є євроскептиком, претендував на пост лідера консерваторів, але набрав мінімальну кількість голосів парламентаріїв і вибув з гонки, яку в підсумку виграла Тереза Мей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Тереза Мей вчинила традиційний візит в Букінгемський палац для зустрічі з Королевою Єлизаветою II, де була затверджена новим главою британського уряду.

Призначення Мей в Букінгемському палаці відбулося незабаром після того, як Девід Кемерон відвідав палац, щоб подати у відставку.