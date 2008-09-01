Росія увійшла до десятки найбільших кредиторів США

Росія посіла восьму строчку в рейтингу утримувачів державного боргу США за версією журналу "Фінанс". Частка Росії в американському державному борзі на 30 червня 2008 року складала 2,5 відсотка - 65,3 мільярда доларів.

Перше і друге місця рейтингу займають Японія (держборг США - 583 мільярди доларів) і Китай (503 мільярди доларів, без урахування боргів перед Гонконгом і Макао). На ці дві країни припадає більше 40 відсотків держборгу США. При цьому борг перед Китаєм росте на 25 відсотків в рік, повідомляє Лента.ру.

Також до десятки найбільших кредиторів уряду США увійшли Великобританія, Люксембург, Гонконг, Швейцарія, країни Карибської офшорної зони і країни-експортери нафти (Венесуела, ОАЕ, Еквадор, Іран, Ірак Кувейт, Оман та інші, об`єднані в рейтингу в одну групу - прим. "Ленти.Ру").

На початок квітня 2008 року сукупний зовнішній борг США, включаючи зобов`язання приватного сектора, складав 13,77 трильйона доларів США. При цьому прогнозований ВВП країни в 2008 році складе 14, 4 трильйони доларів. Ще в 2003 році сукупний зовнішній борг США складав лише 6,95 трильйона доларів.

Варто відзначити, що з 2000 року частка зарубіжних урядів в зовнішніх державних боргах США зросла з 52,6% до 73,9% в 2007 році.

Влада США регулярно піднімає граничний об`єм запозичень, щоб уникнути технічного дефолту.