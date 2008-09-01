Польща не хоче холодної війни з Росією: невідомо, хто її виграє

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКІ переконаний у необхідності уникнути другої “холодної війни” з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Р.СІКОРСЬКІ заявив сьогодні, виступаючи під час дебатів щодо наслідків війни в Грузії та відносин з Росією, організованих німецьким фондом Маршалла (США).

“Я би хотів уникнути другої “холодної війни”, тому що якщо це трапиться, я не можу з упевненістю сказати, хто її виграє”, - заявив польський міністр.

“Я думаю, ми перебуваємо на тому етапі, коли ще можемо уникнути цього”, - додав він.

У свою чергу присутній на дебатах посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ заявив, що не бачить підстав для “холодної війни”.

“Холодні війна” була викликана двома різними ідеологіями”, - сказав посол, додавши, що на сьогодні світ змінився, і в сучасних умовах всі країни взаємозалежні.

“І не має підстав для “холодної війни”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі німецькій фонд Маршалла (США) провів дебати на тему: “Війна в Грузії та відносини з Росією: що трапилося і що відбувається зараз?”.