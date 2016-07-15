Держдеп: Керрі сказав Путіну, що вирішення питання щодо Сирії не може вічно відкладатися

Як заявив представник держдепартаменту США Джон Кірбі, цю думку держсекретар Джон Керрі доніс до президента Росії Володимира Путіна на переговорах, які відбулися в ніч на п'ятницю у Москві, передає Бі-бі-сі.

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За словами представника держдепу, глава американської дипломатії на зустрічі з Путіним висловив заклопотаність у зв'язку з неодноразовими порушеннями угоди про припинення вогню з боку підтримуваного Москвою сирійського уряду.

На переговорах, які тривали близько трьох годин, Путін і Керрі говорили про необхідність посилення боротьби з "Ісламською державою" та "Фронт ан-Нусра" - філією "Аль-Каїди".

Як повідомляв УНІАН, Джон Керрі пропонує створити інформаційний центр, де американські і російські військові будуть обмінюватися розвідувальною інформацією та координувати авіаудари по бойовиках в Сирії.

Плани Керрі викликають настороженість і відкрите невдоволення у військових, розвідувальних і дипломатичних колах США - багато хто вважає, що Росії не можна довіряти і вона неодноразово це довела.

Як сказав представник Пентагону Пітер Кук, міністр оборони Ештон Картер підтримує зусилля Керрі в тому, щоб спрямувати дії Москви в Сирії в правильне русло, але ставиться до цієї ідеї "зі здоровою часткою скептицизму".

"Якщо росіяни готові робити правильні речі в Сирії, міністр оборони відкритий для розмови. Але ми поки що чекаємо, хочемо зрозуміти, що відбувається. Поки не ясно, чи зможемо ми коли-небудь укласти угоду", - сказав представник Пентагону.

У Білому домі про перспективи військового співробітництва з Москвою висловлюються обережно. "Зараз настав час Росії приймати серйозні рішення - як використовувати свій дипломатичний вплив і військові можливості в Сирії", - заявив представник Білого дому Джош Ернест.

"Одне з двох: або її військові підтримують режим Асада, або борються з екстремістами", - додав він.

Раніше прес-секретар держдепартаменту США Елізабет Трюдо визнала, що плани Джона Керрі щодо військового співробітництва з Росією по Сирії викликали "дуже серйозне і енергійне обговорення" в уряді.