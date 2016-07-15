Прокуратура Франції підтвердила особу терориста з Ніцци та розповіла, що було у його смертоносній вантажівці

Про це заявив прокурор Франції Франсуа Молен, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

Прокурор також розповів, що 19-тонна вантажівка була орендована 11 липня і її мали повернути 13 липня. Всередині кабіни знайшли автоматичну зброю, автомат Калашникова і М16, пістолет калібру 7,65, патрони і гранати.

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Також у кабіні були знайдені мобільний телефон, водійське посвідчення, кредитну картку та різні документи. Всередині вантажівки знайшли вісім порожніх палет та велосипед.

За словами Молена, вбитий терорист був "зовсім невідомий спецслужбам... і ніколи не виказував ознак радикалізації".

Як повідомляв УНІАН, особу водія було встановлено. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції та Тунісу. Поліція повідомила про проведення обшуку в його квартирі.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв досягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.