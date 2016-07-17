Керрі назвав "абсолютною брехнею" заяви про причетність США до спроби перевороту в Туреччині

01:11, 17 липня 2016
Світ
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Держсекретар США Джон Керрі в розмові з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу заявив, що твердження про причетність Сполучених Штатів до спроби перевороту в країні є «абсолютною брехнею».

REUTERS

Керрі підкреслив, що подібні заяви шкодять відносинам між державами, передає Reuters з посиланням на прес-службу Держдепартаменту.

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Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили необхідність продовження боротьби з терористами ІД, цитує видання Газета.ру.

Раніше в МЗС Туреччини заявило про затримання військових бунтівників на базі Інджирлік (військова база ВВС США).

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