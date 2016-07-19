Оприлюднено імена восьми турецьких військових, які втекли до Греції

Як повідомляє Анадолу з посиланням на грецьку владу, ними є майор Генджай Бююк 1977 року народження, майор Ахмет Гюзель 1977 року народження, капітан Абдуллах Йетик 1980 року народження, капітан Ферідун Чобан 1980 року народження, капітан Сулейман Озкайнакчи 1982 року народження, капітан Угур Учан 1981 року, старший сержант Білал Куругюль 1976 року і старший сержант Месут Фират 1979 року народження.

Читайте такожГреція повернула Туреччині вертоліт заколотників-втікачів

Як повідомляв УНІАН, вісім військових втекли на вертольоті в Грецію після спроби перевороту в Туреччині, організованого терористичною організацією Фетхуллаха Гюлена. Вертоліт приземлився в аеропорту Дедеагача в супроводі літаків F16 ВПС Греції. Позбавлені звання військові звернулися за політичним притулком у Греції.

В даний час вони знаходяться у в'язниці «Фереджик». Проти військових вищих чинів висунуті звинувачення в незаконному проникненні в країну. Перше засідання суду над ними пройшло напередодні, але на вимогу адвокатів розгляд справи було перенесено на 21 липня на 12.00 годин дня.

Сьогодні військові з в'язниці «Фереджик» у супроводі поліції доставлені рано вранці в центр Комісії з надання притулку в Неа Хілі недалеко від міста Александруполіс. Процедури звернення за політичним притулком в середньому оформляються за три тижні.